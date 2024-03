Hoger beroep Richard de Mos onder grote belangstelling begonnen

Onder grote belangstelling van partijgenoten en aanhangers van Hart voor Den Haag is dinsdag in het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep tegen fractievoorzitter Richard de Mos en zes medeverdachten begonnen. De Mos wordt onder meer verdacht van corruptie en schending van het ambtsgeheim. De rechtbank sprak de politicus eerder integraal vrij.

Voor de behandeling van het hoger beroep zijn in totaal zes dagen uitgetrokken, de strafeisen worden volgende week verwacht. Dinsdag is een begin gemaakt met het bespreken van de feiten waarvan De Mos, zijn partijgenoot Rachid Guernaoui en vijf ondernemers verdacht worden.

De Mos had geregeld de lachers op zijn hand in de rechtszaal met zijn uitspraken, bijvoorbeeld toen hij medeverdachte en ondernemer Edwin Jansen, vroeger ook bekend als jurylid bij het tv-programma Idols, een “lastige man” en “nogal een dramaqueen” noemde. De verdenking is dat Jansen in ruil voor partijdonaties politieke invloed wilde uitoefenen. De Mos zei dat hij Jansen in de stad leerde kennen en niet van tv, want hij keek nooit naar Idols. Guernaoui – ook vrijgesproken door de rechtbank – gaf aan dat hij wel altijd graag naar de talentenjacht keek.

De rechtbank maakte vorig jaar in een ongekend harde uitspraak gehakt van de verdenkingen van het Openbaar Ministerie. Er was 22 maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen De Mos geëist. Het OM ging in beroep.