Zuid-Holland beticht van ‘voortrekken’ in lobby voor onderzeeërs

De provincie Zuid-Holland moet uitleggen waarom het onlangs zo’n duidelijke voorkeur heeft uitgesproken voor scheepsbouwer Damen in de lopende aanbestedingsprocedure voor de bouw van vier nieuwe onderzeeërs voor Defensie. De SP, Volt, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Groep Gezond Verstand Zuid-Holland in de Provinciale Staten hebben hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De partijen vragen zich af waarom de provincie in een brief aan informateur Kim Putters “in de bres springt” voor Damen, terwijl een andere scheepsbouwer uit Zuid-Holland (Koninklijke IHC) ook kandidaat is om de miljardenorder binnen te halen.

De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland stuurden vorige week een gezamenlijke brief aan Putters. Ze pleiten daarin voor “een zo groot mogelijk Nederlands aandeel in de aanbesteding”. In de brief wordt geen bedrijfsnaam genoemd, maar duidelijk is dat ze willen dat de keuze op Damen valt. De provincies bevestigen dat ook in een toelichting.

Damen heeft samen met het Zweedse Saab Kockums een offerte ingediend om vier onderzeeërs voor Defensie te bouwen. Het kabinet lijkt volgens De Telegraaf echter te kiezen Naval Group uit Frankrijk, dat het in Zuid-Holland gevestigde IHC als partner heeft. Half maart valt het besluit.