JA21 vraagt in 10 provincies om gratis toegang tot natuurgegevens

Fracties van JA21 uit tien provincies willen dat informatie over natuurgebieden en beschermde soorten die daar voorkomen makkelijker kan worden opgevraagd. De Statenleden vinden dat boeren en ondernemers die te maken krijgen met de gevolgen van strikte natuurregels, gratis toegang moeten krijgen tot de Nationale Databank Flora en Fauna waar dit soort informatie over natuur is te vinden.

JA21 stelt hier woensdag vragen over in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland, meldt de partij.

“Als Nederland op slot moet omdat de natuur achteruitgaat, dan willen wij wel graag weten op basis van welke data deze beslissing wordt genomen. Maar die databank is alleen openbaar tegen betaling van hoge kosten”, stelt Kees Kok, fractievoorzitter JA21 Flevoland. Het Gelderse Statenlid Elrie Bakker geeft aan: “een transparante overheid dient er voor zorg te dragen dat bij zo’n ingrijpend besluit de betrokkenen kosteloos kunnen nagaan hoe het besluit tot stand is gekomen”.

Bedrijven in de omgeving van beschermde natuurgebieden hebben onder meer te maken met beperkingen voor de uitstoot van stikstof om verdere schade aan de natuur te voorkomen. Willem Rutjens, fractievoorzitter van JA21 in Noord-Brabant, hoopt dat Gedeputeerde Staten in zijn provincie meegaan met het verzoek om de natuurgegevens gratis toegankelijk te maken. “Neem de geoorde fuut. Volgens natuurorganisaties zou die vogel in bepaalde Brabantse natuurgebieden moeten wonen. Maar als dat beest er vrijwillig voor kiest om zijn heil ergens anders te zoeken, moet de hele bedrijvigheid daar opeens stoppen. Dat is krankzinnig.”