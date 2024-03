Bert Huisjes legt tijdelijk taken neer als hoofdredacteur WNL

Bert Huisjes stapt “tijdelijk opzij” als hoofdredacteur-bestuurder van Omroep WNL. Dat heeft hij woensdag in een mail aan zijn redactie gemaild. Hij heeft dit besloten na de publicatie in het AD waarin tientallen medewerkers spraken van een “angstcultuur” bij de omroep.

Huisjes zegt dat hij “ruimte wil maken voor een onafhankelijk onderzoek naar feiten en omstandigheden rond verwijten die WNL en mijn functioneren betreffen. Door mij en de omroep zijn bij de opbouw van WNL fouten gemaakt, het had anders gekund en gemoeten. Daardoor zijn mensen in de knel geraakt – dat betreur ik ten zeerste. De kritiek heeft mij geraakt en trek ik me aan.”

De hoofdredacteur heeft het besluit genomen na overleg met de raad van toezicht. Huisjes stelt in de mail ook dat hij het besluit neemt, zodat “melders uit het heden” zich vrij durven te uiten tijdens het onderzoek. “Ik hoop dat de uitkomst zal bijdragen aan een betere structuur van WNL en een veilige en positieve werkomgeving”, zegt hij. “De komende tijd zal ik gebruiken om te reflecteren, gesprekken te voeren, en gevraagde informatie leveren. Voor WNL blijf ik beschikbaar voor de overdracht van lopende zaken of als er tijdens mijn afwezigheid vragen rond continuïteit zijn, mocht daar behoefte aan zijn.”

Onder anderen presentatrices Nikki Herr, Eva Jinek, Leonie ter Braak, Roos Moggré en Merel Westrik spraken in het vorige week verschenen artikel over Huisjes en de “angstcultuur” die hij zou creëren. Ook zou de omroepbaas “onvoorspelbaar en onveilig” gedrag vertonen. Presentatoren Rick Nieman en Sven Kockelmann zeiden in het artikel dat ze zich niet herkenden in de verhalen.

Huisjes zei eerder dat hij het “erg” vond om te horen. De omroepbaas gaf toe dat hij “zeker fouten” maakt, maar dat het ook zijn taak is om de “redactionele koers” te bewaken. “Soms leidt dat tot stevige inhoudelijke discussies, soms via de niet ideale indirecte lijn van eindredacteuren of samenstellers”, zei hij. “Dat dit soms te stevig was, zoals genoemd, hoe menselijk ook, zegt alles over de ambities en betrokkenheid. Vroeger was dit meer dan nu. Te hard overkomen is zelden goed, dat onderschrijf ik. De toon hoeft niet hard te zijn.” Huisjes is sinds 2011 het gezicht van de omroep.