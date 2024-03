Kamer laaiend over arbitragezaak Shell en Exxon

Een groot aantal fracties in de Tweede Kamer is laaiend op Exxon en Shell, die een arbitragezaak tegen de Staat hebben aangespannen. De bedrijven willen compensatie voor het eerder sluiten van de gaswinning in Groningen. SP, GroenLinks-PvdA, D66 en Partij voor de Dieren willen dat beide bedrijven zeer hard worden aangepakt, werd duidelijk in het Kamerdebat over het definitief dichtdraaien van de gaskraan in het Groningenveld.

SP en GroenLinks-PvdA vinden dat beide bedrijven geen vergunning meer mogen krijgen om elders gas te winnen als zij blijven weigeren mee te betalen aan de compensatie van de gedupeerden in Groningen. Wat D66 betreft moet het “maatschappelijk onverantwoord gedrag” van deze bedrijven “veel zwaarder meewegen bij de goedkeuring van winningsplannen”, zei Tjeerd de Groot. Samen met de ChristenUnie heeft hij een voorstel ingediend om dat te regelen.

“Bedrijven die lak hebben aan hun maatschappelijke rol hebben wat D66 betreft niets te zoeken bij nieuwe winning”, zei De Groot. “Het is te idioot voor woorden”, zei Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA). “Het getuigt van een gebrek aan een moreel kompas.”

SP-Kamerlid Sandra Beckerman noemt de houding van Shell en Exxon “een regelrechte schoffering van de gedupeerden” omdat ze blijven weigeren de schade te vergoeden die door de gaswinning is ontstaan. Ook de ChristenUnie vindt dat de bedrijven niet voor hun verantwoordelijkheid mogen weglopen, maar een “eerlijke bijdrage moeten leveren in het schadeherstel”, zei CU-leider Mirjam Bikker.

Als beide bedrijven de arbitrage winnen, moet het bedrag dat de Staat aan Shell en Exxon moet betalen, via korting op hun belastingvoordelen worden teruggehaald, wil de PvdD.