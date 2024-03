In een woning aan de Dotterbloem in het Brabantse Boekel is iemand overleden en een andere persoon zwaargewond geraakt door een steekpartij. Dit meldt de politie woensdagmiddag. Het zwaargewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is er nog veel onduidelijk over de toedracht. Zij onderzoekt de zaak.