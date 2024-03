Demonstratie in Amsterdam om komst Israëlische president

Op het Waterlooplein in Amsterdam is zondag een demonstratie vanwege de aanwezigheid van de Israëlische president Isaac Herzog bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum. Een van de demonstrerende organisaties, de joodse organisatie Erev Rav, roept op de president aanstaande zondag “te arresteren voor het aanzetten tot genocide op de Palestijnen”.

Erev Rav was eerder ook betrokken bij sit-ins voor de Palestijnse slachtoffers in Gaza. Koning Willem-Alexander opent het museum zondag en houdt een toespraak in de Portugese Synagoge, die vlak naast het Waterlooplein ligt. Het museum zelf ligt een paar straten verderop, tegenover de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan.

Erev Rav demonstreert tegen Herzog omdat hij een leider is “van een staat die genocide pleegt, of ‘plausibel genocide’ pleegt in de woorden van het Internationaal Gerechtshof. Genocide mag nooit meer worden getolereerd, laat staan genormaliseerd.” De demonstratie begint om 11.00 uur.

De demonstratie is aangemeld bij de gemeente, laat een woordvoerder weten. Of er ook andere demonstraties zijn aangemeld, is niet bekend.