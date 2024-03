Partijen willen opheldering over gif in Noord-Hollandse wateren

GroenLinks en PvdA in Noord-Holland willen opheldering over de vervuiling van wateren in de bollenstreek met het kankerverwekkende landbouwgif dinoterb. De partijen willen van de provincie weten hoe het kan dat het sinds 1998 verboden onkruidbestrijdingsmiddel nog steeds in het water kan zitten.

Mobilisation for the Environment (MOB) heeft op basis van meetgegevens uit het zogeheten waterkwaliteitsportaal vastgesteld dat dinoterb op tal van plekken in Noord-Holland voorkomt, waaronder natuurgebied het Zwanenwater bij Callantsoog. De milieuactiegroep heeft een handhavingsverzoek ingediend bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er moet een onmiddellijk einde komen aan het ‘criminele’ gebruik van illegale middelen als dinoterb, aldus MOB, dat ook de provincie heeft aangeschreven.

Dinoterb is niet alleen schadelijk voor natuur maar ook een bedreiging voor de volksgezondheid, brengt Johan Vollenbroek van MOB in herinnering. “Dit betekent een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit in het gebied en voor de gezondheid van omwonenden.”

Het is volgens MOB onwaarschijnlijk dat de aangetroffen stof het gevolg is van historische uitspoeling, omdat de gemeten concentraties hoger zijn dan op dezelfde meetpunten in 2012 en 2013. In het geval van Zwanenwater zou dat sowieso niet kunnen omdat het natuurgebied gemiddeld een meter hoger ligt dan de omgeving. Dinoterb wordt illegaal gebruikt in de sierbloementeelt, denk de milieuclub.

Vorige maand trok MOB al aan de bel over hoge concentraties dinoterb in polder de Drieban, een gebied waar ook bollen worden geteeld. Er is blijkbaar geen effectieve controle op de naleving van het verbod op het middel, constateert MOB, en de monitoring van waterkwaliteit zou ontoereikend zijn. “Het kan niet zo zijn dat de bescherming van de volksgezondheid nog langer ondergeschikt wordt gemaakt aan de belangen van de sierbloementeelt door oogluikend het gebruik van illegale en zeer giftige middelen toe te staan.”

“Wij zien ook dat het op meerdere plaatsen voorkomt” , reageert een woordvoerder van het waterschap. “Het is sowieso onwenselijk dat dinoterb in het oppervlaktewater zit.” Het schap zegt hard te werken aan de doelen op het gebied van waterkwaliteit. “Het MOB maakt gebruik van onze meetgegevens. Wij gaan onze eigen meetdata nog eens controleren om echt zeker te weten of het klopt wat er staat.”