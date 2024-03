Moeder stak kinderen Boekel, 10-jarig meisje buiten levensgevaar

Het 12-jarige jongetje dat woensdag omkwam door een steekincident in Boekel, is door zijn moeder neergestoken. Ook stak de 42-jarige vrouw haar 10-jarige dochter, meldt de politie vrijdag. Het meisje raakte zwaargewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar.

De moeder kwam vlak na het steekincident om door een frontale aanrijding in Wilbertoord. Rond 12.45 uur botste de vrouw in een auto op een vrachtwagen op de Noordstraat. De politie meldt vrijdag dat de vrouw het ongeluk zelf heeft veroorzaakt.

De politie deelt niet meer informatie om “de gevoeligheid van de zaak en de impact op alle betrokkenen”.

In de raadszaal op het Boekelse gemeentehuis was woensdagavond een gesloten bijeenkomst voor direct betrokkenen en omwonenden. “Het incident heeft een grote impact op onze gemeenschap”, zei de gemeente eerder. Ook was er slachtofferhulp beschikbaar voor de nabestaanden en andere betrokkenen.