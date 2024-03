Kabinet gaat koopkrachtfout repareren met 66 miljoen euro

Het kabinet trekt 66 miljoen euro uit voor de reparatie van de rekenfout in de koopkrachtcijfers voor een aantal huishoudens. Met dat bedrag wordt de huurtoeslag extra verhoogd met 36 euro per jaar voor alleenstaanden met een bijstandsuitkering of met een minimumloon. Die extra verhoging komt bovenop de verhoging van de huurtoeslag die op Prinsjesdag bekend is gemaakt.

Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met dit voorstel van de demissionaire ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Carola Schouten (Armoedebeleid). Zij hebben de Tweede Kamer excuses aangeboden voor de fout.