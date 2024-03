Start strafzaak tegen vermeende leden gewelddadige overvalbende

In de rechtbank op Schiphol start vrijdag de strafzaak tegen zes mannen die volgens het Openbaar Ministerie een professionele overvalbende vormden. De groep zou in 2020 en 2021 verantwoordelijk zijn geweest voor acht overvallen, die gepaard gingen met buitensporig geweld. Bij een ervan, in juni 2021, werd in het West-Friese dorp Berkhout de 72-jarige Sjaak Groot doodgeschoten.

Het OM beschouwt vier van de zes verdachten als kernleden van de bende. Naast hun betrokkenheid bij diverse overvallen worden zij ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie, die volgens het OM zeer professioneel te werk ging. De groep deed voorverkenningen, beschikte over een wapenarsenaal en maakte gebruik van vluchtauto’s. Zeven van de overvallen vonden plaats in Noord-Holland en de achtste in het Gelderse Dreumel. Daar maakten de overvallers onder bedreiging van een vuurwapen een groot geldbedrag, sieraden en een auto buit.

De groep zou in wisselende samenstelling hebben geopereerd en daarbij met ongekend geweld te werk zijn gegaan. De vaak weerloze slachtoffers werden midden in de nacht zonder aanleiding bedreigd, gemarteld, mishandeld, vastgebonden, beroofd en beschoten. Bij een overval in Avenhorn raakte een bewoonster zwaargewond door een schot in haar nek. In Noord-Scharwoude werd een bewoner in zijn borst en rug geschoten en bij een overval in Heerhugowaard kreeg een bewoner een heet strijkijzer op zijn schouder gedrukt om informatie te krijgen.

De rechtbank heeft voor de behandeling van de strafzaak veertien zittingsdagen uitgetrokken. De strafeisen worden verwacht op 20 maart. De uitspraak is voorzien op 27 mei.