Rechtbank vonnist in zaak rappers JoeyAK en Bigidagoe

De rechtbank in Amsterdam doet vrijdag uitspraak in de strafzaak tegen rappers JoeyAK en Bigidagoe (26) over onder meer een ontvoering. Daaraan voorafgaand vraagt het Openbaar Ministerie de rechtbank om niet-ontvankelijkheid in de zaak tegen Bigidagoe, die op 25 februari in Amsterdam werd vermoord. Met zijn dood is de strafzaak tegen hem geëindigd.

Tegen Danzel Silos, de echte naam van Bigidagoe, had het Openbaar Ministerie vier jaar cel geëist. De 27-jarige Joël H. (JoeyAK) hoorde een eis van zeven jaar cel. Tegen zeven andere verdachten eiste het OM straffen van vier tot zes jaar. Alle verdachten zijn volgens het OM verbonden aan rapformatie Zone 6 uit Holendrecht (Amsterdam-Zuidoost).

De zaak gaat over de ontvoering van Kobus L., een rivaliserende rapper. Hij zou op 3 september 2022 naar een wasstraat in Duivendrecht zijn gelokt, waar hij zou zijn gedwongen in een busje te stappen en werd beroofd, bedreigd met een vuurwapen en mishandeld. Hij wist uiteindelijk, na een urenlange rit, te ontkomen. In 2019 zou L. ernstig zijn mishandeld door een van de verdachten, bij een kickboksgala in Oostzaan. Twaalf dagen na de gijzeling werd hij volgens het OM opnieuw belaagd toen hij leden van de groep tegenkwam in de Bijenkorf.

In het onderzoek naar de moord op Bigidagoe is op 28 februari in Parijs een verdachte aangehouden. Sinds de moord heeft zich in Amsterdam een reeks explosies voorgedaan, waarvan er volgens de politie in elk geval enkele verband zouden kunnen houden met de gewelddadige dood van de rapper.