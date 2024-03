Tienduizenden mensen doen mee aan CPC Loop door Den Haag

Ongeveer 35.000 mensen doen zondag mee aan de CPC Loop, een hardloopwedstrijd in Den Haag. Start en finish zijn bij het Malieveld. De kortste afstand is een jeugdloop van 1 kilometer, het hoofdonderdeel is de halve marathon.

Veel deelnemers komen doorgaans per trein naar Den Haag, maar dat is nu lastig. Door werkzaamheden rijden er geen treinen van en naar Den Haag Centraal. Mensen moeten op stations Laan van NOI of Den Haag HS uitstappen. Van daaruit kunnen ze met het openbaar vervoer naar Centraal, of ze kunnen wandelen. Ook rijden er extra bussen.

In een reactie op de werkzaamheden liet de organisator van de CPC Loop weten: “Het zou voor ons wel fijn zijn geweest als de werkzaamheden in een ander weekend waren geweest, maar helaas heb je daar niet altijd volledig invloed op. We zijn hierover in overleg geweest, maar uiteindelijk is besloten om de werkzaamheden dat weekend plaats te laten vinden.”

De gemeente Den Haag zegt zorgen te hebben uitgesproken over het samenvallen van de spoorwerkzaamheden met de CPC Loop. Volgens de gemeente is daardoor een plan gemaakt voor alternatief vervoer. “We vertrouwen erop dat op basis van de gemaakte afspraken geen grote problemen zullen ontstaan met het reizen van en naar het CPC-evenement.”