Deelnemers lopen Feminist March in Amsterdam

In Amsterdam wordt zondagavond de zogeheten Feminist March gelopen, naar aanleiding van Internationale Vrouwendag eerder deze week. Deelnemers lopen de mars om bewustwording voor “problematiek in het leven van zowel vrouwen als non-binaire personen en alle anderen die nadeel ondervinden van het patriarchaat”, aldus de organisatie.

Eerdere edities van de mars waren overdag, deze mars begint om 19.00 uur ’s avonds. “Breng dus behalve jullie megafoons, spandoeken en protestborden ook lichtjes mee dit jaar”, meldt de organisatie. De mars begint op de Dam en eindigt op het Museumplein. Het protest is naar verwachting om 20.30 uur afgelopen.

Voorafgaand aan de mars houden de organisatoren het zogeheten Feminist Future Festival, met allerlei feministische sprekers. Het festival is van 12.00 tot 18.00 uur in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond.

De Feminist March is de opvolger van de Women’s March, die sinds 2017 werd gehouden. “Door verder te gaan als Feminist March hopen we een duidelijke boodschap af te geven: feminisme is niet alleen voor vrouwen, maar voor iedereen die onderdeel uitmaakt van een gemarginaliseerde groep of zich onderdeel voelt van ons collectief”, aldus de organisatie vorig jaar. Tijdens eerdere edities van de mars liepen duizenden mensen mee.