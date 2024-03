Putters rondt formatieronde af met overleg op De Zwaluwenberg

Het landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum is van maandagmiddag tot en met dinsdagochtend het toneel van nieuw overleg tussen de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB. Informateur Kim Putters heeft Geert Wilders (PVV), Dilan Yeşilgöz (VVD), Pieter Omtzigt (NSC) en Caroline van der Plas (BBB) uitgenodigd om in de villa “in alle rust en vertrouwelijkheid” te spreken over zijn bevindingen en opties voor een nieuw kabinet. Putters sprak het viertal nog niet eerder in gezamenlijkheid, maar alleen individueel of in koppels.

In de villa is al vaker formatieoverleg gevoerd, in januari nog met informateur Ronald Plasterk, maar ook in voorgaande jaren was het een plek waar onderhandelende politici elkaar troffen. Dit keer schuiven geen secondanten aan, meldt een woordvoerder van de kabinetsformatie. Vooralsnog is er ook geen persmoment voorzien. Het overleg begint rond 15.00 uur; de eindtijd is niet duidelijk. Dinsdagochtend is een laatste overleg gepland. Er is gelegenheid om te slapen in de villa, maar het is niet duidelijk of betrokkenen dat zullen doen.

Als het meezit en de onderhandelaars het eindverslag van Putters snel goedkeuren, dan zou hij dat dinsdag aan het eind van de middag al kunnen indienen bij de Tweede Kamer. Of woensdag en dan zou de Kamer daar mogelijk donderdag nog over kunnen debatteren. Niet uitgesloten is dat het eindverslag pas donderdag komt, de deadline voor Putters. Een debat zou dan de week erna plaatsvinden.

De informateur heeft naar eigen zeggen nog geen slotconclusie getrokken, zoals eerder in media is gemeld. Die zou inhouden dat de vier met elkaar verder willen onderhandelen en dat er een extraparlementair kabinet komt waarvoor ook NSC ministers zou leveren. De VVD is daartoe bereid en had Omtzigt opgeroepen ook deze stap te zetten. Met name VVD en BBB toonden zich optimistisch na gesprekken met Putters vorige week, zonder op de inhoud in te gaan.

Putters benadrukte vrijdag dat er echt nog gesprekken noodzakelijk zijn. En de kans op slagen is in zijn ogen groter als het overleg plaatsvindt buiten de hectiek van het Tweede Kamergebouw, waar zijn werkkamer is en hij zijn gesprekken hield.

Het landgoed is al jarenlang in handen van Defensie en is goed beveiligd.