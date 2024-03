Nederlandse moslims beginnen aan de ramadan

Nederlandse moslims beginnen maandag aan de ramadan. Ze mogen tijdens deze vastenmaand tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, drinken, vrijen en roken. Verder moeten moslims meer aan liefdadigheid doen.

Het vasten begint elke dag bij het ochtendgebed (fajr), vlak voordat de zon opkomt, en duurt tot het avondgebed (maghrib). Daarna volgt de iftar, de maaltijd waarmee het vasten wordt gebroken. Moslims beschouwen de ramadan als een periode van opoffering en bezinning. Het vasten geldt niet voor zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en reizigers.

De ramadan begint elk jaar op een ander moment, omdat de islamitische kalender tien dagen korter is dan de westerse kalender. Voor Turks-Nederlandse moslims stond al ruim van tevoren vast dat ramadan maandag zou beginnen. In Arabische landen hangt het begin van de vastenmaand af van de stand van de maan. Als de eerste sikkel van de maan aan de hemel te zien is, begint de ochtend erna het vasten. Dat is maandag, zo werd zondagmiddag bekend. Het einde van de ramadan is waarschijnlijk op 9 april. Dan volgt Eid al-Fitr, ook wel Suikerfeest, met lekkernijen, cadeaus en bezoekjes aan familieleden en vrienden.

Dit jaar is er tijdens de vastenmaand extra aandacht voor de oorlog in Gaza. Zo zijn er extra herdenkingsmomenten. Veel moslims dragen door de oorlog extra verdriet met zich mee, lieten koepelorganisaties van moskeeën eerder weten.

Op diverse plekken worden ook dit jaar gratis maaltijden en voedselpakketten uitgedeeld aan minderbedeelde moslims. Ook zijn er op veel plaatsen in het land de komende maand gezamenlijke iftars.