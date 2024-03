De politie is in Amsterdam binnengevallen bij cabaretier Hans Teeuwen en heeft een mogelijk neppistool in beslag genomen. De cabaretier is niet gearresteerd, maar kan later nog wel worden verhoord, meldt de politie.

Eerder op dinsdag deelde Teeuwen een video waarin hij burgemeester Femke Halsema nadeed, waarbij op tafel mogelijk een nepwapen lag.