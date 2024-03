OM eist cel- en werkstraf tegen Haagse politicus Richard de Mos

Tegen de Haagse politicus Richard de Mos is dinsdag in hoger beroep een voorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist en een werkstraf van 240 uur. Ook zou de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag een boete van 10.000 euro moeten betalen en een ambtsverbod van vier jaar moeten krijgen. Hij wordt onder meer verdacht van corruptie, omkoping en schending van zijn ambtsgeheim.

Tegen zijn medeverdachten politicus Rachid Guernaoui en vijf ondernemers zijn ook voorwaardelijke celstraffen, werkstraffen en geldboetes geëist. Volgens het Openbaar Ministerie deden de ondernemers flinke partijdonaties om daar zelf beter van te worden. De Mos zou geheime informatie hebben doorgespeeld aan de ondernemers met wie hij bevriend was. “Hun handelen was niet integer, maar strafbaar. En dat wisten ze”, aldus de advocaat-generaal (de officier van justitie in hoger beroep) in het gerechtshof in Den Haag.

Volgens de advocaten-generaal gaat deze strafzaak over “vriendjespolitiek” en “politieke invloed met een prijskaartje”. De fractievoorzitter en zijn medeverdachten probeerden volgens hen hun gedrag goed te praten of te bagatelliseren. “Maar uit het dossier komt een minder fraai beeld naar voren. Invloed wordt gekocht. Ondernemers krijgen daadwerkelijk invloed op de politieke agenda en besluitvorming. Met open ogen gingen De Mos en Guernaoui een grens over.” Volgens hen laat het dossier zien hoe “machtsbederf in de lokale politiek” werkt.

De rechtbank sprak alle verdachten vorig jaar vrij, alleen één man werd veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke celstraf voor wapenbezit. In een ongekend harde uitspraak maakte de rechter destijds gehakt van de verdenkingen van het OM, dat 22 maanden voorwaardelijk had geëist tegen De Mos. “Van groot belang in de vonnissen is de niet te bewijzen kwade bedoeling van de bij de partijdonaties betrokken ondernemers. Sterker nog, de donaties lijken gedaan uit goede bedoelingen”, aldus de rechter vorig jaar.

Het OM ging in beroep tegen de uitspraak. Volgens de advocaat-generaal bevat de uitspraak van de rechter onjuistheden en is er sprake van een onzorgvuldige benadering.

De zaak tegen de 47-jarige De Mos sleept al jaren. In oktober 2019 was er een inval in onder meer de werkkamers van toen nog wethouders De Mos en Guernaoui. Ze hebben alle beschuldigingen altijd in alle toonaarden ontkend, net als de Haagse ondernemers.

Het is nog niet duidelijk wanneer het hof uitspraak doet.