Rutte opnieuw naar Israël voor overleg en daarna door naar Egypte

Premier Mark Rutte brengt woensdag opnieuw een bezoek aan Israël, waar hij praat met premier Benjamin Netanyahu. Sinds de strijd tussen Israël en Hamas in oktober begon, is het de vierde keer dat Rutte naar Israël gaat om de situatie te bespreken. Na zijn bezoek aan Jeruzalem gaat de demissionair premier naar Caïro voor overleg met de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi.

Rutte zal de humanitaire situatie in Gaza bespreken, waar een tekort is aan alle basisvoorzieningen omdat het gebied is afgesloten door de Israëliërs. Door de bombardementen en gevechten in de kleine kuststrook zijn al meer dan 30.000 burgers om het leven gekomen en tienduizenden gewond geraakt. Rutte zal bij de Israëlische regering opnieuw aandringen op een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Daarnaast zal het gaan over het voorkomen van een escalatie van het conflict naar andere landen in de regio en het belang van een duurzame oplossing voor het conflict.

In Caïro bespreekt Rutte daarnaast de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Egypte op het gebied van onder andere economie, groene waterstof en migratie. Het is de eerste keer sinds oktober dat Rutte naar Egypte gaat, maar er was wel veel telefonisch contact volgens de Rijksvoorlichtingsdienst.

Andere Nederlandse bewindslieden zijn ook al meerdere keren in Israël geweest om te pleiten voor een wapenstilstand en het toelaten van meer humanitaire hulp voor Gaza.