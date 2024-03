Kamer legt vast: Groningenveld gaat definitief dicht, en snel

De Tweede Kamer heeft zoals verwacht de wet aangenomen die vastlegt dat het Groningengasveld definitief sluit. De Kamer voegde toe dat dit niet per 1 oktober moet gebeuren, zoals gepland, maar zo snel mogelijk. Bijna alle partijen schaarden zich achter de wet, alleen FVD en JA21 stemden tegen.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman noemt het vastleggen in de wet een belangrijk en bijzonder moment, “en bovenal een overwinning van de Groningers zelf”. Zodra de wet in het staatsblad wordt gepubliceerd, vlak nadat de Eerste Kamer akkoord is gegaan, is dan ook wettelijk echt geregeld dat de gaskraan dichtgaat.

Er waren verschillende voorstellen waarmee de Kamer ervoor wilde zorgen dat het gasveld eerder dichtgaat. SP, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, CDA en D66 sloegen uiteindelijk de handen ineen en kwamen met één gezamenlijk aanpassingsvoorstel. Het idee is vooral dat Groningers hiermee zekerheid krijgen. De kans dat tussen nu en 1 oktober gaswinning nodig is, is “nihil”, benadrukken ook de indieners.

De brede steun in de Tweede Kamer werd vorige week tijdens een debat over de wet al duidelijk. Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) die de wet toen verdedigde, zei toen al dat zo breed mogelijke steun hem “het aller-allerbeste signaal richting de mensen in Groningen” leek.