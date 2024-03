Verdachte sextortion staat terecht voor afpersing 30 slachtoffers

Gianni de W. (25) uit Etten-Leur staat vanaf dinsdag terecht op verdenking van het online misbruiken van dertig meisjes. Hij heeft ze volgens het Openbaar Ministerie verleid tot het sturen van naaktfoto’s, om ze vervolgens daarmee af te persen. De rechtbank in Breda trekt zes dagen uit voor de zaak.

De officier van justitie sprak eerder van het grootste onderzoek naar het online misbruiken van minderjarigen. Het zou in totaal gaan om 171 slachtoffers, maar de zaak beperkt zich tot de dertig slachtoffers die aangifte of melding hebben gedaan. Het onderzoek begon met een aangifte van een meisje uit Noord-Holland dat 15 jaar was toen ze werd afgeperst.

Via sociale media kwam de man met zijn slachtoffers in contact. Onder nepnamen als Bryan.snapx en Bryansnelgeld zou hij de meisjes geld aangeboden hebben voor het sturen van een naaktfoto. Daarna zou hij hebben gedreigd deze online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. Deze praktijk staat bekend als sextortion. “Hij heeft de levens van zijn slachtoffers tot een hel gemaakt”, zei de aanklaagster eerder.

De W., die een autismespectrumstoornis heeft, zit sinds oktober 2022 vast. Op zijn computer vond de politie 150 mappen met meisjesnamen. De mappen bevatten soms duizenden afbeeldingen van een slachtoffer. Daarnaast vond de politie een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal.

De verdachte zou een van zijn slachtoffers ook hebben gevraagd om seks te hebben met haar vriend en dat voor hem te filmen. Onder de slachtoffers bevinden zich ook voormalige goede vriendinnen van De W.

De rechtbank trekt deze week drie dagen uit voor de behandeling van dertig zaaksdossiers. Een deel is achter gesloten deuren, als de rechtbank de feiten bespreekt uit de tijd dat de verdachte zelf nog minderjarig was. Dinsdag 19 maart komt het OM met de strafeis. De rechtbank doet op 8 mei uitspraak.