Haagse politicus De Mos en medeverdachten horen strafeisen

De Haagse politici Richard de Mos, Rachid Guernaoui en vijf ondernemers horen dinsdag in het gerechtshof in Den Haag welke straffen zij volgens het Openbaar Ministerie zouden moeten krijgen. De mannen worden onder meer verdacht van corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim.

De rechtbank sprak de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag en zijn medeverdachten eerder vrij. In een ongekend harde uitspraak maakte de rechter gehakt van de verdenkingen van het OM, dat 22 maanden voorwaardelijk had geëist tegen de 47-jarige De Mos. “Van groot belang in de vonnissen is de niet te bewijzen kwade bedoeling van de bij de partijdonaties betrokken ondernemers. Sterker nog, de donaties lijken gedaan uit goede bedoelingen”, aldus de rechter in mei vorig jaar. Eén verdachte werd overigens wel veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke celstraf voor wapenbezit.

De zaak sleept inmiddels al jaren, in oktober 2019 was er een inval in onder meer de werkkamers van toen nog wethouders De Mos en Guernaoui. Ze hebben alle beschuldigingen altijd in alle toonaarden ontkend, net als de Haagse ondernemers. De Mos heeft zich nooit laten omkopen, herhaalde hij ook vorige week bij de aanvang van het hoger beroep. “Ik zeg altijd tegen iedereen die ik ontmoet: ‘als je een probleem hebt, moet je me mailen en dan ga ik proberen het op te lossen’. Het maakt helemaal niets uit of ze geld hebben of niet.”

Het is nog onduidelijk wanneer het hof uitspraak zal doen.