Gemeenten openen 42 bibliotheken dankzij subsidie uit Den Haag

Dankzij een subsidie uit Den Haag kunnen gemeenten de komende jaren 42 bibliotheekvestigingen openen, meldt demissionair staatssecretaris Fleur Gräper (Cultuur). Daarnaast krijgen 245 bestaande bibliotheken geld om verbeteringen door te voeren. In totaal heeft Gräper in twee rondes 56 miljoen euro aan subsidies verstrekt. Donderdag heeft de bewindsvrouw bekendgemaakt welke gemeenten in aanmerking komen voor de tweede ronde.

Onder andere de gemeenten Almelo, Leeuwarden, Breda, Midden-Delfland, Krimpenerwaard, Echt-Susteren en Lopik hebben donderdag te horen gekregen dat ze subsidie krijgen voor een nieuwe bibliotheek.

De staatssecretaris heeft meer aanvragen voor een subsidie ontvangen dan haar budget toestond. Gemeenten konden in de tweede ronde nog een aanvraag indienen als ze in de eerste ronde een afwijzing hadden gekregen. In de tweede ronde werden uiteindelijk 63 aanvragen afgewezen.

In totaal wordt circa 70 miljoen euro geïnvesteerd om nieuwe bibliotheken neer te zetten of bestaande te verbeteren. Gemeenten dragen zelf namelijk nog eens een kleine 14 miljoen euro bij.

Door een wijziging in de wet worden gemeenten vanaf 2026 verplicht om inwoners toegang te geven een volwaardige bibliotheek. De subsidie moet de lokale overheden helpen om zich hier op voor te bereiden.

Gräper vindt het belangrijk om te investeren in bibliotheken. “Want bibliotheken doen zo veel meer dan je op het eerste gezicht denkt.” Mensen kunnen hier behalve voor boeken ook terecht voor bijvoorbeeld een cursus of om te worden geholpen bij hun belastingaangifte, licht ze toe.