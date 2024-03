OM teleurgesteld om vrijspraak voor doodslag in Mallorcazaak

Het Openbaar Ministerie reageert teleurgesteld op de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden, dat donderdag de hoofdverdachte in de Mallorcazaak vrijsprak van de doodslag op Carlo Heuvelman.

Het OM had een celstraf van tien jaar geëist tegen Sanil B. (22) uit Hilversum voor de doodslag op Heuvelman en twee andere pogingen tot doodslag. Het hof veroordeelde B. tot een celstraf van 32 maanden waarvan drie voorwaardelijk voor openlijk geweld en de twee pogingen tot doodslag.

“Het OM had op een andere uitkomst gehoopt natuurlijk”, zegt een woordvoerster in de centrale hal van het gerechtshof in Leeuwarden. “Met name op het punt van de doodslag op Carlo hadden we een andere straf geëist dan opgelegd. Het hof weegt het bewijs heel anders dan wij hebben gedaan, wat voor ons doorslaggevend was.”

Het OM stelde vooraf dat het hoger beroep nodig was om vragen te beantwoorden wat er precies was gebeurd op Mallorca, omdat geen van de verdachten zei te weten wie verantwoordelijk is voor de dood van Carlo. “Die vragen zijn in dit hoger beroep onvoldoende beantwoord. Dat is voor alle betrokkenen verdrietig”, zegt de woordvoerster.

Het OM heeft twee weken de tijd om cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. “We gaan het arrest nauwkeurig bestuderen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn en of het wenselijk is om in cassatie te gaan.”