Koala’s vanaf eind april te zien in Ouwehands Dierenpark

In Ouwehands Dierenpark in Rhenen zijn vanaf 25 april drie koala’s te zien. Ouwehands Dierenpark is dan de enige en eerste dierentuin in Nederland die de bijzondere soort huisvest. De koala’s arriveren volgens de dierentuin al eerder in april in Rhenen, maar moeten nog enige tijd in quarantaine verblijven.

De drie koala’s, twee mannetjes en een vrouwtje, komen uit een dierenpark in San Diego in de Verenigde Staten. Ouwehands hoopt later meer dieren te krijgen uit Australië, het enige werelddeel waar koala’s in het wild voorkomen. Koala’s gelden als een bedreigde diersoort. Ouwehands gaat meedoen aan een Europees fokprogramma om de diersoort in stand te houden. Daarom hoopt de dierentuin op zoveel mogelijk genetische variatie.

Koala’s zijn buideldieren. Hun populatie is in Australië in de afgelopen twintig jaar enorm afgenomen door bosbranden en overstromingen. Ook ontbossing speelt een rol en uitdroging door klimaatverandering. De eucalyptusbomen waarin de koala’s leven hebben daaronder te lijden. Koala’s eten bijna alleen maar eucalyptusblaadjes.

Ouwehands heeft een nieuw verblijf voor de dieren gebouwd, waarin ook wallaby’s zullen rondlopen. Aan de afbouw van Koalia wordt nog gewerkt. Er worden onder meer verwarmde klimbomen geplaatst, maar het moet nog blijken of de koala’s daar gebruik van gaan maken, aldus de dierentuin.