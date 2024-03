Weer te veel mensen overnachtten in Ter Apel

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben in de nacht van woensdag op donderdag 2166 mensen overnacht. Dat zijn er 166 meer dan de toegestane 2000, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De afgelopen vijf nachten sliepen er te veel mensen in Ter Apel. Vorige nacht waren het er 2165 en de nacht ervoor 2197.

In de nachtopvang in 2e Exloërmond sliepen in de nacht van woensdag op donderdag 177 mensen. Deze zogenoemde overlooplocatie op 12 kilometer afstand van Ter Apel heeft tweehonderd bedden beschikbaar. Eind van de maand moet deze locatie dicht.