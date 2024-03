Officieel warmste 14 maart ooit gemeten, record uit 1991 gebroken

Het is donderdag officieel de warmste 14 maart ooit gemeten, meldt Weeronline. In De Bilt steeg het kwik naar 17,7 graden en daarmee is het oude datumwarmterecord van 17,6 graden uit 1991 verbroken.

Volgens Weeronline was het in Eindhoven tot nu toe het warmst met 18,0 graden. Het record over alle weerstations komt niet in gevaar. Dat record staat op 19,4 graden en werd in 1991 gemeten in het Limburgse Arcen.

Het is de vierde keer dit jaar dat er sprake is van een datumwarmterecord. Op 23 januari, 15 februari en 3 maart werden ook al warmterecords gebroken. Tot een kouderecord kwam het dit jaar nog niet.

Warmterecords komen tegenwoordig veel vaker voor dan kouderecords. Deze eeuw telt tot dusver negen keer meer warmterecords dan kouderecords.