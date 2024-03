Kabinet moet goede mix zijn van mensen binnen en buiten politiek

Een nieuw team van bewindslieden moet een evenwichtige mix zijn van mensen van binnen en buiten de politiek, zegt Kim Putters bij de overhandiging van zijn eindverslag aan de Tweede Kamer. Dat is volgens hem de conclusie van deze ronde gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB. Met een goede mix van mensen in het kabinet wordt onder meer recht gedaan aan de verkiezingsuitslag en ook leiden tot een maatschappelijke verankering van het kabinet.

De verdeling tussen kabinetsleden van binnen en buiten de politiek moet 50-50 worden, raadt Putters aan in het eindverslag. Staatssecretarissen en ministers moeten volgens hem beschikken over de “politieke en bestuurlijke vaardigheid” om naar wisselende meerderheden te zoeken. Ook moeten in het team genoeg mensen zijn met vakinhoudelijke kennis en maatschappelijke binding.

De politieke leiders blijven in dat geval in de Tweede Kamer, aldus Putters, die vanaf nu geen informateur meer is.