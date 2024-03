26 jaar cel voor betrokkenheid moord advocaat Wiersum

Anouar T., neef van Ridouan Taghi, heeft vrijdag 26 jaar cel gekregen voor zijn leidende rol bij de moord op advocaat Derk Wiersum. De rechtbank in Amsterdam acht bewezen dat T. die moord heeft voorbereid. Dat gebeurde door auto’s te stelen die door de schutters zijn gebruikt en met het doen van voorverkenningen bij het kantoor en de woning van Wiersum. T. stelde de auto beschikbaar waarmee die voorverkenningen gedaan werden en had nauw contact met de verkenner zelf.

De raadsman werd op 18 september 2019 in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. De twee schutters zijn in hoger beroep al veroordeeld tot dertig jaar cel. Een groep van tien verdachten zou de moord gefaciliteerd en georganiseerd hebben. Twee daarvan, Anouar T. en Sezer B., wordt betrokkenheid bij die moord verweten. De zaak tegen B. wordt op een ander moment vervolgd. Hij heeft op het laatste moment toch een advocaat in de arm genomen.

De politie ontdekte in de zomer van 2019 dat een door T. gehuurde garagebox in Utrecht werd gebruikt voor het stallen van gestolen wagens. Een van die auto’s, een Renault Megane, is gebruikt door de uitvoerders van de moord op Wiersum. De wagen is meerdere keren gezien bij zowel het kantoor als de woning van de advocaat.

Het was T. die deze wagen voor de voorverkenningen aan Sezer B. ter beschikking stelde. Hij was bovendien de leider van deze criminele groep, aldus de rechters. De moord op Wiersum kan niet los worden gezien van zijn rol als advocaat van de kroongetuige in het omvangrijke proces Marengo rond Ridouan Taghi, menen de rechters.

Acht overige verdachten kregen tussen de 208 dagen en 84 maanden cel opgelegd. Zij zijn verantwoordelijk voor onder meer de diefstallen en heling van auto’s en een zware mishandeling. De 28-jarige Krystian M., ook verdachte in het proces rond de moord op journalist Peter R. de Vries, kreeg 47 maanden cel opgelegd. Hij was een van de mannen die in oktober 2019 een man met hamers en een honkbalknuppel in elkaar sloeg. Een poging moord achten de rechters niet bewezen. Wel is hier gepoogd de man ernstig te verwonden “op de openbare weg, zonder dat de verdachten zich bekommerden om het slachtoffer”.

Tegen Anouar T. was van alle verdachten de hoogste straf geëist. Het OM vroeg om 26 jaar en acht maanden cel, de hoogst mogelijke straf. Hij hoorde zijn straf rustig aan en liep na afloop met een glimlach de zaal uit.