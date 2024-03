Akkoord over cao universitaire medische centra: 7 procent extra

Leden van de FNV zijn in grote meerderheid, 88 procent, akkoord gegaan met de afspraken voor een nieuwe cao UMC (Universitair Medische Centra). De ruim 80.000 UMC-werknemers krijgen in twee jaar tijd 7 procent meer loon. Acties zijn afgewend, aldus de bond.

“Het was echt op de valreep. Veel werknemers stonden al in de actiestand en in alle UMC’s hangen al wekenlang spandoeken. Die kunnen nu de kast in”, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. Behalve meer geld komt er bijvoorbeeld ook een betere werk-privébalans voor zowel jonge als oudere werknemers.

Ook belangenvereniging NU’91 is tevreden met de cao en noemt als verworvenheden onder meer een vergoeding voor ‘omkleedtijd’, de invoering van een veiligheidsprotocol en een reiskostenvergoeding van 18 cent per kilometer.

Ook vergoedingen voor bijvoorbeeld bereikbaarheid gaan omhoog.