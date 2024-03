Boekenweek traditiegetrouw afgetrapt met boekenbal

De Boekenweek wordt vrijdagavond traditiegetrouw weer afgetrapt met het boekenbal. In het Internationaal Theater Amsterdam komt literair Nederland bijeen voor de 72e editie van het feest.

Het thema van de Boekenweek is Bij ons in de familie. De familie Chabot schreef het Boekenweekgeschenk Gezinsverpakking. Het gedicht Black Cadillac van Bart Chabot is dit jaar verkozen tot het Boekenweekgedicht.

De 89e Boekenweek begint op zaterdag en duurt tot en met volgende week zondag. Wie in die week voor 15 euro aan boeken koopt, krijgt het Boekenweekgeschenk cadeau.