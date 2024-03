Brand in juwelierszaak in Almere, 40 omwonenden geëvacueerd

In een juwelierszaak in de Bottelaarpassage in Almere-Stad heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand gewoed. Bovenliggende woningen werden ontruimd en ongeveer veertig mensen moesten hun onderkomens verlaten, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand werd rond 03.15 uur gemeld en de brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur in juwelier Dubai Jewels te blussen. Rond 04.00 uur was de brand onder controle. Vrij snel daarna was het vuur geblust. Families met kinderen werden opgevangen in het naastgelegen politiebureau, de rest van de mensen die werden geëvacueerd wachtte in de omgeving totdat terugkeer mogelijk was.

De brandweer heeft het pand gelucht en alle woningen zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Even na 05.00 uur konden alle bewoners terugkeren naar hun huizen.