Thyssenkrupp betreurt mislopen order voor onderzeeboten

Het Duitse Thyssenkrupp Marine Systems betreurt het mislopen van het contract voor de bouw van vier nieuwe onderzeeboten voor Defensie. Die order is gegaan naar het Franse Naval Group in samenwerking met Koninklijke IHC. Ook een samenwerkingsverband van het Nederlandse Damen en het Zweedse Saab is niet gekozen.

In een verklaring stelt Thyssenkrupp dat het besluit “nadelige gevolgen heeft voor Europese samenwerking op defensie-gebied en het standaardiseren van defensie-technologie en apparatuur”. Volgens Thyssenkrupp bieden de duikboten van het bedrijf ook kostenvoordelen dankzij samenwerking met Duitsland en Noorwegen en zouden ze ook voor een “tijdige vervanging” zorgen van de Walrus-onderzeeboten.

Thyssenkrupp zegt wel Naval te feliciteren en zal ook een “toegewijde partner blijven voor Nederland bij toekomstige benodigdheden voor de Koninklijke Marine”.