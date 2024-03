Naval ‘vereerd’ met winnen contract nieuwe onderzeeboten

Het Franse Naval Group is “vereerd” met het winnen van de aanbesteding voor de bouw van vier nieuwe onderzeeboten voor Defensie. Dat laat het bedrijf weten in een verklaring. Naval werkt daarbij onder meer samen met Koninklijke IHC uit Kinderdijk.

“We zijn ontzettend vereerd dat we na een zware competitie zijn geselecteerd en om betrokken te zijn bij dit project van strategisch belang. De onderzeeër in de Barracudaklasse zal de Koninklijke Marine voorzien van toonaangevende capaciteiten, die voldoen aan de eisen gesteld door het ministerie van Defensie. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met onze Nederlandse partners om dit belangrijke programma succesvol uit te voeren dat bijdraagt aan de strategische autonomie van Nederland”, zegt topman Pierre Éric Pommellet van Naval.

Het totale project voor de vervanging van de oude Walrus-onderzeeërs komt uit op ongeveer 5,6 miljard euro. Naval werkt daarbij samen met Koninklijke IHC uit Kinderdijk. Naval versloeg daarbij een samenwerkingsverband van het Nederlandse Damen en het Zweedse Saab en ook het Duitse Thyssenkrupp Marine Systems. Naval is grotendeels in handen van de Franse staat. Het Franse defensieconcern Thales is ook een grote aandeelhouder.