Activisten planten bomen in gekapt Sterrebos bij Nedcar

Enkele tientallen actievoerders zijn zaterdag begonnen met de aanplant van nieuwe bomen in het gekapte Sterrebos vlakbij de voormalige autofabriek Nedcar in Born. Het bos werd twee jaar geleden door eigenaar VDL van Nedcar gekapt om de fabriek te kunnen uitbreiden. Maar in plaats van uit te breiden moest VDL-Nedcar stoppen met de bouw van auto’s. Volgens de actievoerders is het eeuwenoude bos voor niets gekapt.

Inmiddels is ook een contract met BMW voor de productie van Mini’s afgelopen. Vorige maand liep de laatste auto bij Nedcar van de band en werden praktisch alle werknemers ontslagen. “Het terrein ligt er leeg en troosteloos bij en de fabriekshallen staan leeg”, aldus de actiegroepen in een verklaring.

De actievoerders begonnen zaterdag rond de middag met de aanplant van eiken, kastanjes, esdoorns, berken, essen en beuken, evenals kardinaalsmuts, hazelaar, wilde kers, vlier, hondsroos, meidoorn en bodembedekker kamperfoelie. In totaal willen de actievoerders vijfhonderd nieuwe bomen planten.

Actiegroep Red het Sterrebos roept VDL en de provincie Limburg op niet nog eens honderden bomen te laten kappen. De actievoerders zijn bang dat verantwoordelijk gedeputeerde Stefan Satijn van VVD Limburg met steun van het Limburgse CDA een naburige weg, de N276, wil laten verleggen om de fabriek nog beter bereikbaar te maken, hoewel daar nauwelijks nog activiteit is. Daarvoor moeten nog eens 350 bomen gekapt worden. Die verlegging van de weg was voorzien voor het geval de fabriek zou uitbreiden, wat niet is doorgegaan.

De actiegroepen Red het Sterrebos en Extinction Rebellion wijzen erop dat de provincie hiervoor 50 miljoen euro heeft gereserveerd en dat plan nog steeds wil doorzetten. De actiegroepen vragen de provincie het plan te laten vallen en de miljoenen te investeren in natuurherstel.

Een woordvoerder van de provincie zegt dat het geld inderdaad nog gereserveerd is, maar dat de nieuwe weg er alleen komt “als VDL-Nedcar kan aantonen dat het nodig is”. Daarvoor moet het bedrijf onder meer kunnen laten zien dat er voor langere tijd werk is voor zeker 6500 mensen. “Dat is nu niet aan de orde.”