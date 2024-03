Nog altijd te veel PFOS in water bij Schiphol na incident

In het water bij Schiphol wordt nog altijd te veel PFOS gemeten, bevestigt een woordvoerster van het Hoogheemraadschap van Rijnland na berichtgeving van onder meer het Haarlems Dagblad. Dat komt volgens haar waarschijnlijk deels door een incident op Schiphol in 2008, waarbij 143 kilo PFOS vrijkwam uit een sprinklerinstallatie.

Hoeveel PFOS bij de recentste meting is geconstateerd, weet de woordvoerster niet. “In zijn algemeenheid is het gebied nabij Schiphol en Haarlemmermeer een hotspot”, zegt ze. Het Haarlems Dagblad schrijft dat er uitzonderlijk hoge concentraties PFOS zijn gemeten in de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Ook bij de meest recente meting in 2022.

Tijdens het incident in 2008 sprong onbedoeld een sprinklerinstallatie aan in een hangar van KLM op de luchthaven. De sprinklers verspreidden toen schuimblusmiddel waar later PFOS in bleek te zitten. PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) is een schadelijke stof die onder PFAS valt. PFOS zat voorheen in bijvoorbeeld blusschuim, maar dat is inmiddels verboden omdat de stof gevaarlijk is voor mens en milieu.

Schiphol is gevraagd om een reactie en zegt later te reageren.