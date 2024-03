Holocaustmuseum trekt in eerste week zo’n 700 bezoekers per dag

Het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam, dat vorige week zondag werd geopend, trekt sindsdien zo’n zevenhonderd bezoekers per dag. Sinds de opening zijn er 4500 kaarten verkocht en dat is meer dan verwacht, meldt een woordvoerder van het museum.

Per uur zijn er vijftig reserveringen op tijdslot beschikbaar en deze zijn tot ongeveer een week vooruit uitverkocht. Ook zijn er kaarten te koop aan de kassa, afhankelijk van het moment en de drukte. Soms worden bezoekers dan ook teleurgesteld, maar volgens de woordvoerder is dat niet vaak het geval.

Het museum werd geopend door koning Willem-Alexander. Ook de Israëlische president Isaac Herzog was aanwezig bij de opening. Dat leidde tot kritiek, om de oorlog in Gaza. Mensen gingen ook de straat op om te demonstreren tegen de komst van de president.