Onderzoekers: reactie brand Fremantle Highway had beter gekund

De reactie van hulpdiensten op de brand van het vrachtschip Fremantle Highway had beter gekund, concluderen onderzoekers van het consultancy- en adviesbureau Trimension. De kustwacht had sneller aanwezig kunnen zijn als een helikopter niet had gewacht op een besluit hierover en meteen die kant op was gegaan. De helikopter die als eerste ter plaatse was om gewonden op te pikken moest bovendien door verwarring in de meldkamer onnodig van koers wijzigen toen deze weer naar wal vloog.

In juli 2023 ontstond brand op het vrachtschip met elektrische auto’s aan boord toen het ten noorden van Ameland voer. Eén bemanningslid heeft het incident niet overleefd. Zeven opvarenden zijn voordat de kustwachthelikopters aanwezig waren in zee gesprongen om te ontsnappen aan de brand, om vervolgens door reddingsboten te worden opgehaald. De overige zestien opvarenden zijn volgens de onderzoekers “onder moeilijke omstandigheden” van het vrachtschip gehaald.