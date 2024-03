Op drift geraakte woonark losgetrokken van brug in Maastricht

Een woonboot die begin januari tegen een brug in Maastricht aanbotste, is daar vrijdag weggehaald. Dat maakte Rijkswaterstaat (RWS) maandag bekend.

De woonark raakte tijdens een damdoorbraak in een waterloop aan de Stuwweg in Maastricht op drift en kwam in volle vaart tegen een brug tot stilstand. De brug raakte daardoor ontzet, maar is met stalen balken inmiddels gestabiliseerd. Nu de woonark vrijdag met groot materieel aan wal kon worden getrokken, kan worden bekeken wat de aangerichte schade is aan de boot.

Inmiddels is RWS begonnen met de aanleg van een noodbrug. Naar verwachting is die noodbrug op korte termijn klaar. De bewoners van de ruim dertig boten aan de Stuwweg hoeven dan niet langer meer met een veerpont naar hun woonboten te pendelen.