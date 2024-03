Eerste zitting in hoger beroep Marengo-proces in april

De eerste inleidende zitting in het hoger beroep van het grote liquidatieproces Marengo staat gepland op 8 april. De zittingen in het proces zijn in het Justitieel Complex Schiphol.

In het Marengo-proces stonden zeventien verdachten terecht. Zij zijn allemaal veroordeeld. Op 27 februari legde de rechtbank in Amsterdam Ridouan Taghi, Saïd R. en Mario R. een levenslange gevangenisstraf op. Zij gaan hiertegen alle drie in hoger beroep.

Het Openbaar Ministerie ging in zeven zaken in beroep. In vijf is geen beroep aangetekend door het OM. In de andere zaken volgt het OM het door de verdachten ingestelde beroep.

Het Marengo-proces draaide om zes moorden, een aantal moordpogingen en voorbereidingen van moorden. Taghi is veroordeeld voor vijf moorden, twee pogingen hiertoe en meerdere voorbereidingen van moord.