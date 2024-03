Zuyderland houdt twee volwaardige locaties, maar één ic

Beide ziekenhuizen van Zuyderland in Heerlen en Sittard blijven ook in de toekomst dag en nacht open en bereikbaar voor spoedzorg. Met dit besluit komt het ziekenhuis terug op een eerder voornemen dat het in Heerlen in de avond en nacht dicht zou gaan en de acute zorg er niet meer beschikbaar zou zijn. Daartegen was breed verzet ontstaan in Zuid-Limburg.

Eén van de ziekenhuizen blijft ook een ic houden en de hoog complexe acute zorgvragen opvangen. In welk ziekenhuis is nog niet beslist. Maar het andere blijft ook bereikbaar voor het merendeel van de zorgvragen die minder complex zijn. Welke spoedzorg waar komt, moet nog uitgezocht worden.

Zuyderland moet reorganiseren, met name als gevolg van het nijpende personeelstekort. Vanwege het brede verzet besloot het ziekenhuis een grote inspraakronde te organiseren. Deze zogenoemde regietafel kiest voor een nieuwe basisvariant: het behoud van één ziekenhuis op twee locaties met een volwaardig zorgaanbod voor de hele regio Zuid-Limburg.

Zorgverzekeraar CZ en Zuyderland trokken voormalig PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester als onafhankelijk voorzitter aan om de inspraak te leiden. Vijf grote burgerdialogen moesten wensen en zorgen van de regio in kaart brengen, net als gesprekken met onder meer medewerkers, zorgpartijen, gemeenten en provincie.

Bewoners zeiden bij de inspraak vooral dat de ziekenhuiszorg dichtbij en bereikbaar moet zijn. Het vervoer naar een verder weg gelegen ziekenhuis vormt voor veel mensen een groot probleem. Aan die inspraak is volgens Bouwmeester gehoor gegeven. De zorg blijft dichtbij beschikbaar en beide ziekenhuizen houden een vorm van spoedzorg. “Daarmee laten we zien dat samen nadenken zin heeft”, aldus Bouwmeester.

Nu wordt bekeken hoe de zorg waar precies wordt ingevuld. Dat gebeurt opnieuw in overlegrondes met bewoners, gemeenten, provincie, zorgmedewerkers en andere betrokkenen. Rond eind april moet de toekomst van de ziekenhuizen in Sittard en Heerlen duidelijk zijn.