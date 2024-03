Vermoedelijke schutter Bigidagoe zeker 14 dagen langer vast

De 20-jarige Amsterdammer die verdacht wordt van de moord op rapper Bigidagoe blijft zeker veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris maandag besloten, meldt het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

De verdachte werd op 28 februari opgepakt op de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle. Hij zou vanuit daar naar Cayenne in Frans-Guyana hebben willen vluchten, maar werd door de grensbewaking op het vliegveld aangehouden toen hij wilde inchecken. De man werd enkele dagen later vanuit Frankrijk overgeleverd aan het parket in Amsterdam.

De 26-jarige Danzel Silos, zoals Bigidagoe eigenlijk heet, werd op 25 februari doodgeschoten bij een partycentrum in Amsterdam-Sloterdijk.