Elf jaar cel voor ernstig ziek maken pasgeboren dochter

De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag de 37-jarige Sarah V. veroordeeld tot elf jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat V. zich in 2020 schuldig heeft gemaakt aan poging tot moord op haar pasgeboren dochtertje. De rechtbank sprak de vrouw vrij van het ernstig ziek maken van haar zoon, een paar jaar eerder.

V., zelf arts, heeft alle beschuldigingen altijd ontkend. Zij werd in januari 2021 gearresteerd en kwam na een maand onder strenge voorwaarden vrij. De rechtbank bepaalde dinsdag dat ze direct weer moest worden vastgezet, ter bescherming van haar kinderen en de samenleving.