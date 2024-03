Ruim tweehonderd mensen te veel in aanmeldcentrum Ter Apel

In Ter Apel hebben in de nacht van maandag op dinsdag 2214 asielzoekers de nacht doorgebracht, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het gaat om de grootste overschrijding van het maximumaantal van 2000 asielzoekers in Ter Apel sinds 22 februari.

Het is de dertiende keer sinds die dag dat het maximumaantal is overschreden. Het COA moet iedere keer dat dit gebeurt een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.

In de overlooplocatie in 2e Exloërmond hebben volgens een woordvoerder van het COA 204 mensen overnacht. Dat zijn er tien meer dan de nacht ervoor.

Volgens de woordvoerder is er weinig uitstroom in Ter Apel omdat de opvangplekken die vrijkomen vooral worden gebruikt om mensen van andere locaties op te vangen. Het gaat dan voornamelijk om locaties die binnenkort moeten sluiten, zoals die in Biddinghuizen. Deze noodopvanglocatie moet op 7 april dicht.