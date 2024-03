Hof legt in zaak rond dood Orlando Boldewijn fors lagere straf op

Het gerechtshof in Den Haag heeft de 33-jarige Roy B. een aanzienlijk lagere straf opgelegd voor zijn rol bij de dood van Orlando Boldewijn. Het hof veroordeelde B. tot tien weken cel voor het niet verlenen van hulp aan iemand in levensgevaar. Er was 42 maanden geëist, voor mishandeling met de dood tot gevolg. Dat kon volgens het hof niet bewezen worden. Het slachtoffer verdronk in februari 2018 bij de ponton waar B. op woonde, in de Haagse wijk Ypenburg.

B. had op de avond van 18 februari een betaalde seksdate met Boldewijn. Daarna zou hij hem naar de vaste wal hebben gebracht. Het lichaam van de 17-jarige Boldewijn werd acht dagen later door duikers gevonden in de buurt van de ponton waarop de woning van B. staat Het is nog altijd niet bekend hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen.

De rechtbank legde B. in 2020, 44 maanden cel op. Hij ging in hoger beroep maar wilde tijdens het proces geen vragen beantwoorden en beriep zich op zijn zwijgrecht.