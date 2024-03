Productie rubbergranulaat voldoet aan normen, aldus inspectie

Zes bedrijven die rubbergranulaat (fijngemalen rubber, met name van afgedankte autobanden) produceren en verkopen voor gebruik op kunstgrasvelden en op sport- of speelplaatsen, voldoen aan de eisen daarvoor. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) komt na onderzoek tot die conclusie.

De organisatie verrichte inspecties omdat er in het verleden onrust was over de gevolgen voor gezondheid en milieu van bepaalde stoffen in het spul.

De ILT kwam twaalf bedrijven tegen die (mogelijk) rubbergranulaat als zogenoemd instrooimateriaal in omloop brengen, zes daarvan doen dat voor gebruik op kunstgrasvelden, sport- of speelplaatsen. De ILT heeft de zes onaangekondigd gecontroleerd op het gehalte aan schadelijke polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Nadat enkele jaren geleden mensen zich ongerust begonnen te maken over de vermeende gevolgen van PAK’s op genoemde plekken, stelde Nederland voor om een norm voor de toegestane hoeveelheid in te stellen. Die geldt inmiddels sinds augustus 2022 en de bedrijven in kwestie voldoen er “ruim” aan.