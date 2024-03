Ouderorganisatie: bij twijfel kan kind beste naar brede brugklas

Kinderen die na de zomervakantie naar de middelbare school gaan en niet zeker weten welk niveau het beste past, kunnen zich het beste inschrijven voor een brede brugklas. Daar zitten bijvoorbeeld vmbo, havo en vwo bij elkaar. “Dan zit je niet meteen in een hokje. Ook kan het verstandig zijn om een bredere scholengemeenschap te kiezen. Je kunt in dat geval binnen de school wisselen van niveau en kiezen wat het beste past, als dat nodig is, je hoeft dan niet meteen van school af”, zegt directeur Lobke Vlaming van Ouders en Onderwijs.

Alle leerlingen die van groep 8 naar de middelbare school gaan, moeten zich volgende week aanmelden. Voor het eerst is daar een centrale week voor. Dit moet alle kinderen evenveel kans geven om op de school van hun voorkeur een plek te krijgen.

Eind januari en begin februari hebben de achtstegroepers voor het eerst de doorstroomtoets gemaakt. Dat is de opvolger van de eindtoets. De uitslagen, en daarmee de schooladviezen, komen deze weken. In de Volkskrant van dinsdag zeggen enkele schoolleiders dat de toetsresultaten soms afwijken van de vooradviezen. Sommige kinderen hebben de toets beter gemaakt dan verwacht, bij anderen viel de uitkomst juist tegen. De scholen maken zich zorgen of die kinderen dan wel op de juiste middelbare school terechtkomen.

Vlaming kan het bericht niet bevestigen. “Mogelijk klopte er iets niet aan de toetsen van vorig jaar, misschien zitten de toetsen nu scheef. Je wilt dat de toets een getrouw beeld van een kind geeft, het is zorgelijk dat we dit nu niet zeker weten”, zegt de directeur van Ouders en Onderwijs, dat ouders van schoolgaande kinderen vertegenwoordigt.

Het College voor Toetsen en Examens van de overheid komt in het najaar met een verslag over de doorstroomtoetsen. Vlaming: “Je kunt zeggen: volgend jaar doen we het beter. Maar daar hebben deze kinderen niets aan. Ze hebben net hun advies gekregen, komend najaar zitten ze al op de middelbare school.”