Advies: verdachte sextortionzaak heeft lange behandeling nodig

Gianni de W. (25) uit Etten-Leur, die terechtstaat voor onlinemisbruik van dertig veelal minderjarige slachtoffers, heeft “een lange klinische behandeling” nodig om aan zijn complexe problematiek te werken. Dit adviseren de door justitie aangestelde psychiater en psycholoog in de rechtbank in Breda, op de vierde zittingsdag in de grootste sextortionzaak van het land.

Uit rapportages blijkt dat De W. kampt met een problematiek die bestaat uit een lichte autismespectrumstoornis, borderline en een seksuele afwijking.

De deskundigen adviseren de rechtbank om de verdachte tbs met voorwaarden op te leggen. Deze behandeling in een kliniek is een lichtere variant op tbs met dwang. Ze verwachten dat de behandeling anderhalf tot twee jaar zal duren. Bij tbs met voorwaarden kan de rechtbank maximaal een celstraf van vijf jaar opleggen.

De W. wil zich aan voorwaarden houden, zoals een contactverbod met de slachtoffers, geen omgang met minderjarige meisjes en het vermijden van kinderporno. De deskundigen adviseren ook dat De W. niet meer bij zijn ouders gaat wonen, waar hij spanning en negativiteit ervaart.

De W. had een vriendin en fulltimebaan, terwijl hij ’s avonds en ’s nachts onder aliassen, zoals Bryan, slachtoffers instrueerde seksvideo’s te maken. Hij viel ook zijn eigen vriendinnen en langdurige partner lastig. Dat kon hij los van elkaar zien.

Dat komt volgens de deskundigen door identiteitsdiffusie. Daarbij kon De W. overdag normaal functioneren met een baan en ’s avonds totaal iemand anders zijn. “In de ene identiteit zit zoveel opgebouwde woede en frustratie, dat hij die in de andere identiteit moet uiten.” Eerder kwam naar voren dat hij thuis ruzies had en een pestverleden heeft. Over de nare seksuele ervaring die hij zelf zou hebben meegemaakt is dinsdag met geen woord meer gesproken.

Het Openbaar Ministerie maakt in de loop van de middag de strafeis bekend.