Van Gennip zwakt wet af over discriminatie bij sollicitaties

Demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zwakt de wet af die moet zorgen voor minder discriminatie bij sollicitatieprocedures. De strengere regels zouden eigenlijk gelden voor bedrijven met minimaal 25 werknemers. Maar ze stelt die ondergrens bij naar 50 werknemers. De bewindsvrouw hoopt dat de Eerste Kamer hierdoor akkoord kan gaan met de wet als hier dinsdag over wordt gestemd.

Werkgevers en wervingsbureaus die vallen onder de wet zullen moeten vastleggen hoe ze te werk gaan bij sollicitaties om discriminatie te voorkomen. Elke sollicitant moet op dezelfde objectieve manier behandeld worden. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat een advertentie voor een baan een neutrale tekst moet hebben en dat alle sollicitanten dezelfde vragen krijgen voorgelegd. De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op naleving.

Meerdere fracties in de Eerste Kamer – waaronder die van de VVD en de ChristenUnie – maken zich zorgen over de door de regels veroorzaakte administratieve lasten voor kleine bedrijven. Van Gennip heeft begin maart al laten weten bedrijven daarom twee jaar langer de tijd te geven om zich aan te passen, tot juli 2027.

Maandag heeft de minister haar voorstel nogmaals bijgesteld. Daarmee hoopt de bewindsvrouw de kritische partijen aan haar kant te krijgen. In de nieuwe situatie moet 4 procent van de werkgevers zich aan de regels houden. De wet is dan van toepassing op 69 procent van de banen. Daardoor lukt het volgens de minister nog steeds om een nieuwe norm te stellen. Ze hoopt kleinere bedrijven te motiveren om op vrijwillige basis discriminatie bij sollicitatieprocedures tegen te gaan.

Over de maandag voorgestelde wijzigingen zal dinsdag niet gestemd worden. Van Gennip belooft die te verwerken in een nieuw wetsvoorstel dat ze indient nadat haar wet is aangenomen.