Gianni de W. krijgt strafeis te horen in grote sextortionzaak 

Gianni de W. (25), de verdachte in de grootste sextortionzaak van het land, krijgt de strafeis van het Openbaar Ministerie te horen. De man uit Etten-Leur staat in Breda terecht voor onlinemisbruik van dertig veelal minderjarige slachtoffers, die hem grote aantallen naaktfoto’s en expliciete seksvideo’s stuurden.

Het zou in totaal gaan om 172 slachtoffers, maar de zaak beperkt zich tot de dertig slachtoffers die aangifte of melding hebben gedaan. Het onderzoek begon met een aangifte van een meisje uit Noord-Holland dat 15 jaar was toen ze werd afgeperst. Het jongste slachtoffer was 12 jaar.

Via sociale media kwam de man met zijn slachtoffers in contact. Onder nepnamen als Bryan.snapx en Bryansnelgeld zou hij de meisjes geld aangeboden hebben voor het sturen van een naaktfoto. Hij betaalde echter nooit. Wel dreigde hij de beelden te verspreiden als ze niet nog meer materiaal zouden sturen.

Deze praktijk staat bekend als sextortion. Op de telefoon van De W. zijn meer dan 187.000 afbeeldingen gevonden, zowel porno als foto’s van schaarsgeklede meisjes. Op een tweede telefoon stonden zo’n 130.000 foto’s. Op harde schijven bewaarde hij duizenden foto’s in mappen met meisjesnamen.

De W. heeft grotendeels bekend. Hij instrueerde de meisjes wat ze moesten doen en hoe ze moesten poseren. Een slachtoffer moest seks hebben met een ander en dat voor hem filmen. Onder de slachtoffers bevinden zich zelfs voormalige goede vriendinnen van De W. en zijn ex-vriendin.

Vorige week besprak de rechtbank de dertig zaaksdossiers en kregen de slachtoffers spreekrecht. Op de vierde zittingsdag begint de rechtbank met het bespreken van de persoonlijke omstandigheden en zijn autismespectrumstoornis.